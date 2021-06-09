Волгоград, , 12:12 — REGNUM По подозрению в убийстве 64-летнего жителя Волгограда задержан 31-летний житель Крыма. Ранее судимый мужчина избил незнакомого пенсионера на почве бытового конфликта, сообщили ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, волгоградец вечером 8 июня возвращался домой от места парковки своего автомобиля. На него напал неизвестный мужчина, жестоко избив. Очевидцы происшествия сообщили о конфликте в правоохранительные органы, мужчина скончался на месте, несмотря на усилия прибывших медиков.

Подозреваемый в убийстве был задержан недалеко от места происшествия по горячим следам. Им оказался 31-летний житель Крыма, освободившийся из мест лишения свободы 7 июня 2021 года, он ехал домой через Волгоградскую область.

В ходе допроса злоумышленник пояснил, что между ним и погибшим возникла драка из-за бытового конфликта. Возбуждено уголовное. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.