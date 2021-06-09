Хабаровск, , 12:03 — REGNUM В День России 12 июня в селе Троицкое в Нанайском районе Хабаровского края пройдет национальный фестиваль полынного супа «Соакта чолони». Участие в празднике примут любительские фольклорные коллективы и ансамбли народной песни, музыки, танца, солисты-исполнители Нанайского, Хабаровского, Комсомольского районов и Хабаровска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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В начале праздника гости и участники пройдут обряд очищения «Иличиори». Для гостей проведут мастер-классы по приготовлению полынного супа, изготовлению сувениров из рыбьей кожи, резьбе по дереву, производству изделий из керамики, игре на национальных музыкальных инструментах, рисованию песком.

Также запланированы показательные выступления по национальным видам спорта. В том числе стрельбе из лука, метанию копья и национальной борьбе.

«Фестиваль проводится в целях сохранения и развития традиционной национальной кухни коренных малочисленных народов Хабаровского края», — пояснил автор проекта — руководитель нанайского семейного ансамбля «Мэнгун муэнэ» Андрей Бельды.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «ВолгаФест», который стал визитной карточкой Самарской области, стартовал в регионе.