Борисоглебский, Ярославская область, 9 июня, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Глава Борисоглебского района Ярославской области Владимир Попов дважды подавал в суд на депутатов местного собрания представителей, выставившим ему неудовлетворительную оценку за работу в 2019 и 2020 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решения судов.

Владимир Попов

В первый раз депутаты Борисоглебского собрания представителей поставили главе «неуд» по итогам рассмотрения отчета о деятельности администрации района в 2019 году. Решение было принято в июле 2020 года и оспорено главой в суде. Как сообщало ИА REGNUM в январе 2021 года районный суд удовлетворил иск Владимира Попова и отменил решение собрания представителей о неудовлетворительной оценке его деятельности. С таким вердиктом не согласились уже депутаты, обжаловавшие решение в Ярославском областном суде.

Областной суд депутатскую апелляцию удовлетворил, причем из-за оценочных суждений, которые присутствуют в решении суда первой инстанции.

«Суд указал в решении, что администрация Борисоглебского муниципального района Ярославской области — это «сплоченный, добросовестный коллектив, которому совершенно необоснованно и необъективно дана негативная оценка деятельности». Судебная коллегия принимает во внимание, что оценка профессиональных и личных качеств сотрудников администрации Борисоглебского муниципального района Ярославской области, как и коллектива указанного органа местного самоуправления в целом, не являлась обстоятельством, которое устанавливалось судом в рамках рассматриваемого административного дела. Каких-либо доказательств в указанной части суду не предоставлялось», — отмечалось в вердикте Ярославского областного суда.

Таким образом, решение Ростовского районного суда было отменено, дело о «неуде» главы вернулось обратно, только уже другому судье. 3 июня решение было вынесено повторно. Ростовский районный суд удовлетворил иск главы Борисоглебского района Владимира Попова и вновь признал неправильным вынесение ему «неуда» за работу в 2019 году.

Между тем, параллельно в районном суде разбирался еще один иск главы района. Он касался уже оценки работы администрации Борисоглебского района в 2020 году. Дело в том, что Владимир Попов отказался представить отчет депутатам районного собрания представителей 30 апреля 2021 года, сообщив о его неготовности. Депутаты в ответ проголосовали за внеочередное заседание 21 мая, отметив, что если администрация не представит отчет к этому сроку, то это будет означать автоматическое вынесение главе района неудовлетворительной оценки за 2020 год.

21 мая отчет представлен не был, при этом Владимир Попов обратился в Ростовский районный суд, чтобы отменить решение об автоматическом «неуде». 7 июня суд отказал в удовлетворении иска главе Борисоглебского района. Таким образом, после всех судебных тяжб на данный момент Владимиру Попову вынесен «неуд» за работу в 2020 году, а аналогичное решение депутатов по 2019 году снова отменено. Но стороны наверняка продолжат выяснять отношения в судах.