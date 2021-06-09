Барнаул, 9 июня, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Барнауле разрушили кирпичную кладку на памятнике архитектуры — доме, расположенном на ул. Интернациональной, 150. В соответствующий реестр данный объект был внесён 28 декабря 1994 года. Об этом на странице группы «Шпиль — Барнаульское городское сообщество» в Facebook написал общественник Игорь Берг.

Цитата со страницы группы «Шпиль — Барнаульское городское сообщество» в Facebook Так сейчас выгладит памятник архитектуры в Барнауле по адресу ул. Интернациональная, 150

«На жилом доме, построенном в начале XX века, сейчас проводятся строительные работы. В результате красивая кирпичная кладка, которая шла по уличному фасаду и по одному из торцов здания, почти полностью исчезла. Сейчас пытаемся выяснить — кто, зачем и на каком основании все это делает. Направлено обращение в Алтайохранкультуру», — пояснил участник сообщества Игорь Берг.

Цитата со страницы группы «Шпиль — Барнаульское городское сообщество» в Facebook Кто разрушил памятник архитектуры в Барнауле по адресу ул. Интернациональная, 150?

По его мнению, речь идет об утрате очень ценной части объекта культурного наследия, в результате чего эстетичный старинный дом превращается в безликую коробку. В 2017—2018 гг. там была проведена неудачная реставрация, за что собственник был привлечен к уголовной ответственности.

Цитата со страницы группы «Шпиль — Барнаульское городское сообщество» в Facebook Памятник архитектуры в Барнауле по адресу ул. Интернациональная, 150

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне активно реализуемого в Барнауле проекта по восстановлению исторической части города в рамках масштабного проекта «Барнаул — горнозаводской город», совершенно забытым оказался такой памятник истории и архитектуры регионального значения, как дом купца Поскотинова, что расположен на ул. Мало-Олонская, 21.

Это здание уже более 20 лет пребывает в плачевном состоянии, и до сих пор не сложилось, как карточный домик, может быть, только благодаря мастерам, построившим его в 1910-е годы. Его восстановление так и не началось.

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