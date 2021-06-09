9 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что форма сборной Украины по футболу «точно особенная, она умеет шокировать».

Оксана Переможенко, , 19:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что форма сборной Украины по футболу «точно особенная, она умеет шокировать». Об этом украинский лидер 8 июня написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней — несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя», — написал Зеленский.

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Президент Украины также опубликовал свои фото с именной футболкой украинской сборной, на которой не только имелась надпись бандеровского приветствия и изображение государственного герба Украины, но и надпись Zelenskyy и номер 95.

Заявление Зеленского прокомментировали в социальной сети Facebook на странице украинского телеканала «НАШ», а также в сообществе «Факты ICTV» в видеохостинге YouTube. Также новость обсудили в телеграм-канале «Наглый». Часть комментирующих отметили, что форма не имеет значение, главное — игра. Кто-то добавил, что с такими лозунгами, которые имеются на футболке сборной Украины, понятно, почему Крым сбежал с Украины. Иные считают, что украинскому президенту более подходит арестантская форма, нежели футбольная.

«А в это время, помимо всего прочего, сегодня «Росатом» начал строительство первого в мире энергоблока нового поколения на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, обладающего свойством естественной безопасности, когда аварии типа Чернобыля и Фукусимы будут в принципе невозможны. Две реальности…» — написал Олег Валентинович.

«А если не секрет, а какие символы там объединяют Украину?» — поинтересовался Виталий Х.

«Форма формой, не страшно. А вот если играть будут без выигрыша, то зачем, пишатись (гордиться. — О. П.), такой формой…» — отметил Владимир М.

Президент Украины Владимир Зеленский в форме Скриншот Instagram @zelenskiy_official

«Надо было шестой номер подарить», — пишет Дмитрий П.

«Вова, верни форму, не позорь команду!» — призвал Василий М.

«Но я вас таки умоляю, не надо уже высоко подпрыгивать, а то и там Крым отвалится», — иронизирует Alex K.

«А где карта-то? Представляю, пойдёт дождь — и будет грязная ненька (матушка Украина. — О. П.). А если в порыве эмоций невоспитанный футболист плюнет на… будет ненька в соплях, а если майка порвется — будет оборванная ненька, а майками поменяются — будет променянная ненька», — написал Vladimir U.

«И что тут шокирующего? Стыдливо спрятали лозунг УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на внутреннюю сторону? А что так? Надо было на лицевую сторону написать? Постеснялись?» — спрашивает Алексей С.

«У него другая форма должна быть, например арестантская…» — добавила Лиля Э.

«Покажи цену на газ и электричество!!! С майкой оно стоит… Пустышка», — отреагировал Павел М.

«Зелёную робу ему в полосочку!» — пишет один из читателей.

«95 — возможно, это такой «намёк» — типа пора Вова назад, в «95 [квартал]…» — отметил Вячеслав П.

«В конце лишняя «y», Zelensky должно быть. Номер как раз правильный для него», — добавил Михаил А.

«Можно ещё жахнуть одно красное пятно и интересоваться «чей борщ?!» — иронизирует Mikhailov K.

«Мне просто интересно, как будет выкручиваться Украина после игр на территории «агрессора», — задумался Vyacheslav M.

«Подкололи Зеленского. 95 квартал. Нет чтобы подарить 1-й номер как президенту», — отметил orehov.

95-й Скриншот Instagram @zelenskiy_official

«Главное, не форма, а то, что в ней. Хотя, как корабль назовешь, так он и поплывет. Я думаю, они вылетят из ЧЕ быстро», — добавил @tolik64.

«Надо было вместо «слава Украине» «чей Крым?» написать», — отметил Максим Александрович.

«А что, подгребает форвард к воротам соперника, и сразу вопрос: Крым чей? Пока тот дупля отбивает — удар… Главное, с таким вопросом не драпануть в обратном направлении!» — пишет Злой Papakosha69.

«Когда он уже в Вашингтон свалит? Надеюсь, без возврата», — поинтересовался Paganrise Rise.

«Достали селюки с Крымом! Где Окраина, а где русский Крым!» — отреагировала VERA.

«Главное, чтобы сыграли в Питере! Удачи! Очень хочется посмотреть на реакцию россиян!» — отметила Galina.

«Не нужно удивляться, что крымчане сбежали с бандеровской Украины», — добавил Олег.

7- я годовщина Крымской Весны в Алуште Alushta.rk.gov.ru

«Ещё кеды нужно подарить. Пусть бежит с Украины без оглядки. Мерзкий тип, страшно представить, сколько людей его ненавидят», — подытожила Natalia L.

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Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что украинский президент Владимир Зеленский был прав, охарактеризовав форму сборной своей страны по футболу как «особенная» и «шокирующая».