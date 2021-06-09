Галич, Костромская область, 9 июня, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Костромской области завершили расследование уголовного дела об истязании детей, произошедшем в галичском детском саду. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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По версии следствия летом и осеню 2020 года младший воспитатель систематически унижала и допускала рукоприкладство в отношении четырёх воспитанников дошкольного учреждения. Детей били за плохой сон, отказ от еды или плохое поведение.

Изначально уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) было возбуждено полицией. Санкции статьи предполагают крупный штраф, обязательные работы, или лишение свободы на срок до трех лет.

Затем дело передали в Галичский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону. Теперь воспитателю предъявляют обвинение по более серьезной статье — ч.2 117 УК РФ (истязание). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Уголовное дело будет рассматриваться в Галичском районном суде. Пока оно не зарегистрировано в системе судебного делопроизводства. Отметим, что в детском саду города Галича женщина работала с 2008 года и числилась нахорошем счету. Воспитательница временно отстранена отработы.