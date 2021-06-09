Москва, , 14:15 — REGNUM Рэпер Моргенштерн во второй раз стал гостем шоу «Вечерний Ургант». Фрагмент выпуска с его участием доступен на YouTube-канале программы.

Рэпер рассказал ведущему шоу Ивану Урганту о своём самочувствии и проигрыше в суде по делу о пропаганде наркотиков, а также обсудил прошедшую премию «МУЗ-ТВ» «Все произошло так, как должно было быть. если бы я выиграл — это было бы так скучно. А так, «МУЗ-ТВ», несмотря на все наши ссоры, спасибо, что я не победил», — поблагодарил рэпер.

ИА REGNUM напоминает, что Моргенштерн устроил скандал на премии «МУЗ-ТВ». Причиной конфликта стала победа Александра Реввы в номинации «Лучший исполнитель года».

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