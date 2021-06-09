Курган, 9 июня, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В курганском городе Далматово полицейские задержали подростков, подозреваемых в угонах трёх легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Пресс-служба УМВД России по Курганской области Повреждения в «Рено Меган»

В дежурную часть ОМВД России по Далматовскому району с разницей в несколько минут от трёх жителей домов, расположенных на улицах Маяковского и Уральской, поступили сообщения о пропаже легковых автомобилей.

Угнанные автомобили вскоре были найдены полицейскими. У всех транспортных средств разбито правое переднее стекло, кожух повреждён, провода соединены напрямую. Спустя время были задержаны двое подростков. По их словам, выпив спиртное, они решили съездить в Курган. Пытались завладеть «Хондой», «Нивой» и «Рено», но уехать далеко не удалось.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).