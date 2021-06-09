Париж, 9 июня, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Французская компания Bugatti Automobiles представила лимитированную спецсерию гиперкара Chiron Super Sport. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Эксклюзивный гиперкар Chiron Super Sport

Тираж новинки ограничен девятью экземплярами. Максимальная скорость гиперкара составляет 439,26 км/ч, в то время, как у предшествующей версии Super Sport 300+ этот показатель составлял 490,484 км/ч.

Новый автомобиль имеет более «растянутый» кузов (+250 мм) по сравнению со стандартным вариантом. По данным производителя, это сделано для оптимального распределения воздушного потока на больших скоростях. Также специалисты компании оснастили машину двумя сдвоенными патрубками системы выхлопа и очень узкой светодиодной «монобровью» на корме.

В движение автомобиль приводит восьмилитровый мотор с четырехцилиндровым турбированным наддувом. Мощность силового агрегата равна 1577 л. с. (1600 Нм).

Ранее главный технический директор Mercedes-AMG Йохен Германн лично провёл испытания гиперкара Mercedes-AMG One. Тестирование автомобиля проходило в Германии на дорогах общего пользования. Внешний вид гиперкара выполнен в стиле гоночного болида «Формулы-1».

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