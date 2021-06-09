Ташкент, , 11:23 — REGNUM Всемирный банк прогнозирует рост экономики Узбекистана по итогам 2021 года на уровне 4,8%. Это следует из июньского доклада банка «Перспективы мировой экономики».

Согласно прогнозу, в 2022 году валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана вырастет на 5,5%. Среди стран Туркестана ВВП вырастет в среднем на 3,7% в 2021 году и на 4,3% — в 2022 году.

По данным Всемирного банка, росту экономики Узбекистана будет способствовать увеличение цен на сырье, ослабление ограничений на добычу углеводородов, а также увеличение прямых инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—апреля 2021 года ВВП Узбекистана составил $3,2 млрд. В первом квартале этот показатель вырос на 3%.

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