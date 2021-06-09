Вашингтон, , 16:34 — REGNUM Посол США в Албании Юри Ким 8 июня сообщила на своей странице в социальной сети Twitter о том, что центр по контролю и предотвращению заболеваний отнес Албанию к странам с низким уровнем риска заражения коронавирусом.

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Это означает, что американцы, привитые от коронавируса, могут путешествовать в эту страну для отдыха или по делам.

За последние четыре месяца уровень суточной смертности среди пациентов с COVID-19 в Албании опустился почти до нуля. Свыше 300 тысяч граждан страны уже получили обе дозы вакцины от коронавируса.

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