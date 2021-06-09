Пермь, , 11:22 — REGNUM В Пермском крае отопительный сезон прошел в штатном режиме, но не без происшествий. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин 9 июня на заседании краевого правительства, сообщает администрация региона.

Махонин подчеркнул, что во избежание ситуаций, как в Красновишерске, где произошло возгорание на котельной, необходимо начать подготовку территорий к следующему сезону 2021−2022 гг. уже сегодня.

Напомним, в январе 2021 года более 4 тыс. жителей Красновишерска несколько дней жили в холодных квартирах. Одна котельная вышла из строя из-за пожара, у оставшихся котельных не хватил мощностей для обеспечения нормативным теплом горожан. Людей обеспечивали электрообогревателями. В муниципалитете вводили режим повышенной готовности.

Губернатор поручил министерству ЖКХ организовать контроль территорий, которые плохо подготовились к сезону в 2020 году, а также неблагополучных с точки зрения отопительной инфраструктуры муниципалитетов, в число которых входят Уинский муниципальный округ, Красновишерский, Чердынский и Горнозаводский городские округа. Главам муниципальных образований в случае некачественной работы пригрозил санкциями.

«Нужно взять под тотальный контроль подготовку к зиме в проблемных территориях. Обращаю на это внимание всех глав данных муниципальных образований. Качественная подготовка к отопительному сезону — это, в том числе ваша задача. Если она не будет выполнена, мы примем соответствующие санкции. Имейте это в виду», — обозначил губернатор.

На подготовку к отопительному сезону в Пермском крае выделено 2,2 млрд рублей. Летом предстоит подготовить более 1,4 тыс. котельных, 3 тыс. км тепловых сетей, а также 18,5 тыс. многоквартирных домов и более 4,5 тыс. социально значимых объектов.

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