Владивосток, , 11:22 — REGNUM Законопроект, который позволит расширить механизмы реализации региональных адресных программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, поддержали участники общего собрания парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». С предложением внести соответствующие изменения в статьи 16 и 191 федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» выступило Государственное собрание Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента республики.

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Проект закона, направленный в Государственную думу РФ якутскими парламентариями, предусматривает возможность приобретения и строительства для граждан, включенных в программу переселения из аварийного жилья, индивидуальных жилых домов из сборных комплектов заводского изготовления по отобранным проектам. В то время как сейчас расходовать средства программы можно на строительство и покупку жилья только в многоквартирных домах.

Как пояснил председатель якутского парламента Пётр Гоголев, принятие поправок будет способствовать эффективной реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в малонаселенных и труднодоступных территориях. Из-за небольшой численности жителей строительство многоквартирных домов в таких населенных пунктах является нерациональным, при этом рынок вторичного жилья, за счет покупки которого можно было бы решить проблему, недостаточен либо отсутствует. Размер компенсации за аварийное жилье, как правило, не позволяет приобрести жилое помещение по рыночной стоимости, многие семьи могут оказаться без жилья, процесс расселения аварийных домов может растянуться на неопределенное время, что может привести к срыву реализации проекта. Поэтому заменить аварийный и ветхий жилой фонд новым в сельской местности в соответствии с действующими правилами очень сложно.

По словам Петра Гоголева, до 2025 года в арктической зоне и других труднодоступных населенных пунктах Якутии планируется расселить свыше 155 тыс. квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают более 8 тыс. человек. Однако в настоящее время эта задача трудновыполнима по ряду причин, в том числе из-за географической удаленности, плохого транспортного сообщения, отсутствия строительных компаний, нерационально высокой стоимости строительства, необходимости разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы.

«Проект федерального закона внесен в Государственную думу 6 марта текущего года и 9 марта передан на рассмотрение в комитет Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. На данный момент в поддержку нашей инициативы высказались законодательные органы 19 субъектов Российской Федерации», — подчеркнул спикер Госсобрания Якутии.

Также якутские парламентарии предлагают исключить из закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» положение о лимите средств на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. В настоящее время заявка региона на предоставление финансовой поддержки за счет средств фонда не должна превышать сумму, составляющую разность между одним миллиардом рублей и общей суммой ранее поданных этим субъектом Российской Федерации заявок на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

По итогам рассмотрения вопроса участники общего собрания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» поддержали законодательную инициативу Государственного собрания Якутии и рекомендовали депутатам Государственной думы РФ принять поправки к статьям 16 и 191 федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», которые позволят регионам более оперативно решать задачи по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 9 июня состоялось общее собрание Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», в котором приняли участие представители всех 11 законодательных органов региона.