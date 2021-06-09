Уфа, , 11:23 — REGNUM Уфимский авиационный технический университет (УГАТУ) занял 25 строчку среди 48 российских вузов в рейтинге лучших вузов мира, формируемым британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). Об этом 9 июня сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Сообщается, что этот университет стал единственным представителем Башкирии в этом рейтинге. А всего рейтингом было охвачено 1,3 тысяч вузов из 97 стран мира. В общем рейтинге данный вуз находится на 701+ позиции.

«Компанию УГАТУ составили Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», заняв также 25 место», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что Россия заняла четвертую строчку по представленности в данном списке, впереди оказались США (177 университетов), Великобритания (90 вузов) и Китай (58 вузов). При этом МГУ им. М.В. Ломоносова стал лидером от России, заняв 78-е место в мире. Санкт-Петербургский государственный университет занял 242 строчку, Новосибирский государственный университет оказался на 246 строчке, Томский государственный университет — на 272 строчке рейтинга. Ранее сообщалось о том, что британская компания Quacquarelli Symonds публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года: оценивается академическая репутация, соотношение преподавательского состава к количеству студентов, индекс цитируемости, репутация среди работодателей, доля иностранных преподавателей и доля иностранных студентов.