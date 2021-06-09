Москва, , 11:21 — REGNUM Вопрос о статусе Нагорного Карабаха должен быть согласован при участии сопредседателей минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция), однако в настоящее время необходимо сделать акцент не на этом. Об этом 9 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на заседании международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

«Я понимаю, что сейчас многие говорят о том, что остался нерешенным статус Нагорного Карабаха. Это предстоит окончательно согласовать с участием сопредседателей минской группы ОБСЕ», — сказал глава МИД РФ.

При этом он отметил, что на этом этапе, по мнению Лаврова, сопредседатели минской группы ОБСЕ, вероятно, должны содействовать укреплению мер доверия, решению гуманитарных вопросов, и тому, чтобы армяне и азербайджанцы снова стали жить вместе в безопасности и в экономическом благополучии в регионе, а «не будировать проблему статуса».

«И тогда, я вас уверяю, через пару — тройку лет, если мы наладим такую жизнь, все проблемы статуса будут решаться гораздо проще», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стремится убежать из системы, которая опирается на американский доллар.