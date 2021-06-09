Ижевск, , 11:16 — REGNUM Удмуртия в рамках национального проекта «Экология» получила 17 единиц новой лесохозяйственной и лесопожарной техники. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Из федерального бюджета на эти цели выделено 44,9 млн рублей, четыре единицы техники куплены за счет средств АУ УР (Автономное учреждение Удмуртии) «Удмуртлес». Новая техника позволит эффективно выполнять мероприятия по сохранению и восстановлению лесов.

Глава минприроды Удмуртии Денис Удалов пояснил, что техника активно используется при подготовке почвы для создания лесных культур, при доставке личного состава к месту проведения работ, а также в мероприятиях по предупреждению и ликвидацию лесных пожаров. Он добавил, что в период действия особого противопожарного режима на территории республики эта техника чрезвычайно востребована.

Премьер-министр Ярослав Семенов уточнил, что за время реализации нацпроекта в республику поступило 93 единицы лесопожарной и лесохозяйственной техники и 136 единиц оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии план по восстановлению лесов за первый квартал текущего года перевыполнен на 34%. Мероприятия по лесовосстановлению провели на площади более 5 тыс. гектаров. Кроме того, на территории площадью более 3 тыс. гектаров проведены работы по уходу за лесными культурами. На месте ранее погибших растений появились новые саженцы.

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