Киев, , 11:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Instagram фотографию в форме национальной сборной по футболу.

https://www.instagram.com/p/CP46sKVhpYR/

«Ждём пятницу», — написал Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новый комплект формы сборной страны для участия на Евро-2020, на которой присутствует лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», а также нанесены очертания Украины с полуостровом Крым в составе.

Лозунг «Слава Украине! Героям слава!» был весной 1941 года принят как приветствие у членов Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), активно сотрудничавших с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны.

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