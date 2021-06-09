Екатеринбург, , 11:16 — REGNUM Свердловская область заняла лидирующую позицию в рейтинге лучших новостроек России. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Из десяти объектов пять находятся в Екатеринбурге. Рейтинг регулярно составляет Единый ресурс застройщиков при поддержке Национального объединения застройщиков жилья.

По данным на 1 июня, в список лучших новостроек России вошли «Макаровский квартал» и ЖК Нагорный от «УГМК-застройщик», Екатерининский парк от «ТЭН девелопмент», «Квартал на Некрасова» от «Брусники», «Проспект Мира. Компаунд» от ДК «Первостроитель». Отмечены также новостройки в Москве, Самаре, Тюмени и Новосибирске.

В рейтинге оцениваются потребительские качества жилья, соблюдение сроков ввода, наличие инфраструктуры для жизни и отдыха, доступность парковок и дворовых пространств, безопасность входных групп и подъездов.

«Свердловская область традиционно представляет большое количество проектов, которые показывают хороший результат. Впервые Екатеринбург обошел Москву по количеству высококлассных новостроек. Благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева у нас в регионе созданы все условия для развития жилищного строительства. Министерство ведет мониторинг строительства каждого многоквартирного жилого дома, находится в постоянном контакте с застройщиками, чтобы оперативно решать возникающие проблемы и обеспечить своевременный ввод объекта», — отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Напомним, в марте жюри самой масштабной в России премии в области жилищного строительства «ТОП ЖК — 2021» отметило вклад губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в развитие отрасли. Именно в Екатеринбурге ежегодно проводится знаковое конгрессное мероприятие российской строительной отрасли — Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild. За годы проведения форум стал крупнейшей дискуссионной площадкой, где обсуждаются и задаются тренды развития строительного комплекса и демонстрируются лучшие практики стройиндустрии. Все эти меры в комплексе служат достижению целей национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого планируется увеличить объемы жилищного строительства в полтора раза к 2024 году.