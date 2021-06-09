Москва, , 11:18 — REGNUM Первые экземпляры Chevrolet Tahoe нового поколения у российских покупателей появятся 1 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Автопроизводители укомплектовали автомобиль адаптивной пневмоподвеской Air Ride Adaptive Suspension, двухскоростной раздаточной коробкой, а также широким набором систем безопасности.

Колёсная база Chevrolet Tahoe нового поколения выросла на 125 мм, до 3071 мм, а общая длина — на 169 мм.

В салоне автомобиля есть аналоговая «приборка», десятидюймовый дисплей мультимедийного комплекса и аудиосистема Bose Premium.

В движение автомобиль приводит мотор V8 рабочим объёмом 5,3 литра максимальной мощностью 343 л. с. Он агрегатируется с десятиступенчатым «автоматом».

Новинка получила две комплектации. Спортивная версия RST стоит 6 099 000 рублей, а комплектация Z71 — 5 999 000 рублей.

Ранее тюнинговая компания K2 Vehicles создала катафалк на базе семиместного кроссовера Chevrolet Traverse. Задняя часть кроссовера была переработана для удобной перевозки гроба, а снаружи авто получило хромированную отделку, новые фонари на корме и другой дизайном боковых дверей.

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