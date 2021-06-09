Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Член палаты представителей США из числа крайне левых демократов Ильхан Омар сравнила свою страну с радикальными группировками ХАМАС и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 7 июня, написав в Twitter, что все они совершили «неописуемые зверства», сообщает New York Post.

«У нас должен быть одинаковый уровень ответственности и справедливости для всех жертв преступлений против человечности», — написала она.

«Мы видели неописуемые зверства, совершенные США, ХАМАС, Израилем, Афганистаном и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавила Омар, отметив, что она задала этот вопрос главе американской внешней политики Энтони Блинкену.

Во время слушаний в Комитете по иностранным делам палаты представителей Омар призвала госсекретаря Энтони Блинкена объяснить его несогласие с расследованием Международного уголовного суда (МУС) предполагаемых военных преступлений, совершенных американскими военнослужащими в Афганистане, а также израильскими вооруженными силами в их конфликтах против арабских нерегулярных войск.

«В обоих этих случаях, если национальные суды не могут или не хотят добиваться правосудия, а мы выступаем против МУС, куда, по нашему мнению, должны обращаться жертвы за правосудием?» — спросила Омар.

Отвечая законодателю, Блинкен сослался на тот факт, что ни США, ни Израиль не являются участниками МУС, заявив, что «мы по-прежнему считаем, что в отсутствие обращения Совета Безопасности [Организации Объединенных Наций] или запроса самого государства, что [расследование МУС] является] неуместным».