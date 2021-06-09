Москва, , 11:15 — REGNUM Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон о контроле за расходованием средств некоммерческими организациями (НКО), передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Операции по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств или иного имущества подлежат обязательному контролю.

Исключение делается для НКО, которые не являются госорганом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой.

Норма вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Одновременно законом устанавливается, что получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юрлица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика или обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства, перечень которых утверждается Росфинмониторингом.

Кроме того, дополняется перечень последствий признания нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в этот перечень включен запрет на участие в ее деятельности за пределами территории Российской Федерации граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, и российских юридических лиц.

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