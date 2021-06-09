Москва, , 11:13 — REGNUM Снижение скоростного лимита в городах до 30 км/ч выгодно только производителям камер видео‑ и фотофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД), уверен президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Инициатива выгодна только и исключительно производителям камер и тем, кто их эксплуатирует», — отметил эксперт в Facebook.

Все маленькие населённые пункты, через которые проходит автомобильный трафик, установят именно такой знак 30, а главы таких населённых пунктов закажут себе по яхте, прогнозирует Шапарин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предложение о снижении скорости с 60 км/ч до 30 км/ч на дорогах в российских городах поддерживает Госавтоинспекция России, заявил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

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