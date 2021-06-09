Ярославль, , 11:12 — REGNUM Американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше может стать игроком ярославского «Локомотива». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на издание «Спорт-Экспресс».

Талисманы «Локомотива» и «Авангарда» ХК «Локомотив»

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Буше был одним из лидеров омского клуба и помог «Авангарду» выиграть Кубок Гагарина. В 72 матчах за клуб он забил 32 шайбы и отдал 33 результативных передачи.

Контракт Буше с омской командой закончился 30 апреля 2021 года, сейчас 27-летний форвард находится в статусе ограниченно свободного агента. Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Локомотив» и «Авангард» определяют сумму компенсации за передачу спортивных прав на Буше в ярославский клуб.

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