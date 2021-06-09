Чебоксары, , 11:12 — REGNUM В Чувашии 1 июля вступит в действие новая мера социальной поддержки для детей войны — частичная компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги. При этом заявления на социальные выплаты начнут принимать в октябре. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий порядок был одобрен сегодня, 9 июня, на заседании регионального правительства.

Члены Кабинета министров Чувашии утвердили порядок предоставления детям войны денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, она составит 25% от данных трат.

«Согласно этому порядку, для получения названной социальной выплаты дети войны могут обратиться с заявлением в отделы социальной защиты населения, по месту жительства либо в многофункциональные центры с предъявлением паспорта. Решение о назначении денежной компенсации будет приниматься отделами социальной защиты в течение 15 рабочих дней после поступления заявления», — сообщила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова.

По её словам, выплата будет осуществляться ежеквартально, поэтому заявления начнут принимать с октября 2021 года.

Глава ведомства также напомнила, что при наличии у гражданина права на получение одной и той же формы социальной поддержки по нескольким основаниям, он должен выбрать одну из них.

По данным минтруда, в Чувашии проживают 60 196 детей войны, из них 56 924 человека (94,6%) являются получателями мер социальной поддержки.

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