Москва, , 11:12 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о бесплатном получении второго высшего образования в сфере искусств, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Имеющие одно высшее образование смогут получить второе — в области искусств бесплатно. Сделать это возможно на конкурсной основе в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по образовательным программам высшего образования (программам специалитета).

Перечни таких образовательных организаций, специальностей высшего образования, на которые осуществляется прием, а также порядок приема указанных лиц будут утверждаться правительством РФ. В Госдуме перечислили ряд специальностей: режиссер, дирижер, оператор.

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