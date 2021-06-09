Курган, , 11:10 — REGNUM В Курганской области за нарушение сроков проведения капитального ремонта школы строительная фирма из Тюмени выплатит штраф в размере три миллиона рублей. Кроме того, дисквалифицирован директор предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры Зауралья.

Установлено, что в сентябре 2020 года между школой в Целинном районе и тюменским ООО «Кван» заключён контракт на проведение капитального ремонта здания школы до декабря 2020 года на сумму 8,6 млн рублей.

Но строительная фирма в установленный договором срок обязательства не исполнила. Заказчик расторгнул контракт в одностороннем порядке.

Было возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом»). Суд назначил ООО крупный штраф, директор общества дисквалифицирован на срок шесть месяцев. Школу достраивает другой подрядчик.