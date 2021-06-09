Соледар, ДНР, 9 июня 2021, 11:13 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования дважды нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив семь единиц боеприпасов. Об этом сообщили 9 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили четыре мины калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.
В представительстве отметили, что попытки задействовать координационный механизм для прекращения огня не дали никаких результатов.
Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры удалось избежать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ДНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Никоноров заявил, что украинская сторона не считает, что обстрелы можно прекратить путём прямого взаимодействия между сторонами конфликта.
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