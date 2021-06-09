Москва, , 11:08 — REGNUM Рост мировой экономики в 2021 году будет неравномерным и везде кроме Китая — восстановительным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук ВШЭ Антон Табах. Так он прокомментировал прогноз Всемирного банка, согласно которому в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6%, что будет рекордным ростом за последние 80 лет.

«Да, более того рост скорее всего будет выше. Главное — он будет неравномерным. США, Китай вырастут сильнее. Европа и Индия слабо. Россия — чуть ниже среднего. Рост — везде кроме Китая — восстановительный, после пандемического обвала. Источники — отложенный спрос и накачка крупнейших экономик деньгами. Экономика РФ отреагирует на это ростом в экспортных отраслях, но и ускорением инфляции», — сказал Табах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк дал прогноз по росту российской экономики.

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