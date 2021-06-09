Берн, , 11:12 — REGNUM Обеспокоенность растущей устойчивостью болезнетворных микробов к антибиотикам выразила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 9 июня говорится в обнародованном в Женеве пресс-релизе ВОЗ.

Уточняется, что в 2020 году страны ВОЗ сообщили в Глобальную систему по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам (GLASS) о «рекордном числе (свыше 3 млн) лабораторно-подтвержденных случаев инфицирования».

Также отмечается, что имеется ввиду заражение коли-инфекцией (Eschtrichia coli), которая обладает сопротивляемостью к третьему поколению антибиотиков-цефалоспоринов, и о повышенной резистентности золотистого стафилококка (Staphylacoccus aureus).

«Судя по всему, резистентность более высока в странах с низкими и средними доходами, чем в богатых государствах. Это может вызывать особое беспокойство у стран, имеющих ограниченный доступ к современным антибиотикам, обладающим эффективностью против этих инфекций», — указывается в пресс-релизе.

При этом ВОЗ позитивным образом оценивает растущее внимание мирового сообщества к проблеме устойчивости микробов к лекарствам, однако подчеркивает, что «несмотря на прогресс, требуется дальнейшая работа для улучшения репрезентативности и качества данных».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в США впервые за 20 лет одобрили новый препарат для лечения болезни Альцгеймера.