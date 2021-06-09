Москва, , 11:20 — REGNUM Большие надежды российских банков связаны с новой функцией по автоматическому зачислению социальных выплат для граждан через портал «Госуслуги». Об этом пишет 9 июня газета «Известия» со ссылкой на источники на финансовом рынке.

По их словам, для банков появление такого сервиса означает дополнительные возможности по привлечению новых клиентов. Так, в «Сбере» предлагали автоматически зачислять государственные деньги только на их счета, но этому воспротивились остальные кредитные организации.

По словам представителя системно образующего банка, «аналогии с зарплатным рабством не будет», получатель выплаты сам выберет банк. Вместе с тем он допустил формирование списка разрешенных банков.

Другой банкир отметил, что обсуждается привязка госвыплат к пластиковой карте «Мир».

В банке ВТБ заявили, что активно участвуют в разработке проекта. Там намерены предложить своим клиентам открытие социального счёта для госвыплат сразу же после запуска нового механизма.

«Для всех выплат будет открыт один счет, что избавляет пользователя от необходимости следить за несколькими финансовыми источниками», — пояснил старший вице-президент банка Андрей Осипов.

Он добавил, что клиентам не придётся заниматься бумагами, все документы будут доступны в цифровом формате. Подавать заявление на выплату, например, после рождения ребёнка, не придётся. Начисление произойдёт автоматически.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтруда РФ проинформировали о разработке сервиса, который позволит гражданам РФ получать ряд социальных выплат от государства автоматически, через портал «Госуслуги».

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