Москва, , 11:07 — REGNUM Почти половина жителей России (43%) за время пандемии стала проводить больше времени за компьютерами, смартфонами и планшетами, меньше — 15%, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Каждый седьмой опрошенный (14%) не может преодолеть зависимость от гаджетов. В сутки граждане проводят перед их экранами в среднем пять часов. При этом для работы цифровые устройства нужны 68% граждан, для личных нужд — 77%.

Больше всего времени с цифровыми устройствами проводят жители Центрального ФО (по семь часов в сутки), люди 18−24 лет (восемь часов), с высшим образованием (семь часов), руководители (восемь часов).

Опрос проведен в апреле 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ 18 лет в 53 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, гаджеты приносят больше пользы, чем вреда, уверены 60% жителей России.

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