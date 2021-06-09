Йошкар-Ола, , 11:07 — REGNUM Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника, состоялось в Марийском государственном академическом театре оперы и балета имени Эрика Сапаева. С профессиональным праздником всех присутствующих поздравил глава республики Александр Евстифеев.

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Он отметил, что в учреждениях социальной сферы региона работают около 3 тыс. человек, всего на территории республики функционируют 55 госучреждений, а также около 100 некоммерческих организаций, которые занимаются социальной поддержкой жителей.

Различные виды мер социальной помощи и поддержки получают около 390 тыс. жителей Марий Эл.

«В 2020 году человечество впервые столкнулось с эпидемией коронавируса. Социальные работники Марий Эл достойно приняли новый вызов, проявили лучшие профессиональные и человеческие качества… С 15 апреля по 1 сентября в самоизоляции на рабочих местах находились более трехсот семидесяти сотрудников, оказывая помощь почти двум тысячам подопечных», — сказал глава республики.

Евстифеев поблагодарил социальных работников за самоотверженный и добросовестный труд. Он пожелал здоровья, мира и добра, а также новых достижений и счастья.

В рамках мероприятия отличившиеся социальные работники были награждены почетными грамотами правительства Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Владимир Путин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником. Глава государства напомнил, что празднование Дня социального работника отсылает к событию 320-летней давности. Тогда, 8 июня 1701 года, Пётр I заложил основы государственной системы социальной защиты, издав указ о богадельнях.

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