Москва, , 11:06 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об информационной системе результатов медицинского освидетельствования мигрантов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Роспотребнадзор будет вести федеральную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера, в которой будет содержаться информация о результатах обязательных медицинских освидетельствований и медицинских осмотров, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства.

Данные в систему будет предоставлять Минздрав и Роспотребнадзор.

Минздрав наделяется полномочиями по установлению порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие у иностранных граждан и лиц без гражданства инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных отдельным перечнем, и ВИЧ-инфекции.

Для получения разрешения на временное проживание, получения вида на жительство иностранный гражданин проходит медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции.

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