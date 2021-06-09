Грозный, , 11:05 — REGNUM В Чечне планируется построить битумный завод. Проект будет реализован при участии «Роснефти». Завод станет первым предприятием по производству битума в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщил премьер-министр Муслим Хучиев.

«Предварительно у нас есть договоренность о строительстве с «Роснефтью». <…> Это даст рабочие места, налоговые поступления, востребованную продукцию. Тем более в СКФО битумного завода нет», — цитирует Хучиева ТАСС.

По словам главы правительства Чечни, в настоящее время уже подобран земельный участок для возведения производства. Завершается подготовка проектно-сметной документации. Новый завод даст, помимо востребованной продукции, поступления в виде налогов в местный бюджет, а также новые рабочие места. Планируется, что на заводе будут трудиться около 150 человек. Мощность производства составит около 100 тыс. тонн битума в год.

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