Самарканд, Узбекистан, , 11:05 — REGNUM На одной из автогазозаправочных станций (АГЗС) Самарканда взорвался автомобиль, сообщили в пресс-службе Главного управления безопасности дорожного движения Узбекистана.

Инцидент произошел 9 июня в 4:35 (2:35 мск). Газовый баллон был установлен в автомобиле-такси марки «Нексия» 2002 выпуска. В результате взрыва никто не пострадал. Автомобиль полностью уничтожен.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня на трассе Термез-Ташкент в результате взрыва баллона в автомобиле погибли два человека. Взрыв газового баллона произошел на ходу.

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