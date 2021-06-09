Рязань, , 11:07 — REGNUM Видео с места пожара в областной клинической больнице в Рязани опубликовал 9 июня Следственный комитет России.

Пожар произошёл в реанимационном отделении на первом этаже отдельностоящего двухэтажного здания. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в дежурную службу в 03:36, площадь пожара составила 15 кв. м, полная ликвидация — в 04:17. На месте происшествия работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара погибли три человека. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования взят на личный контроль прокурором Рязанской области, доклад о проведённых следственных действиях затребовал и председатель СК РФ Александр Бастрыкин.