Воронеж, , 11:03 — REGNUM В Воронеже 64-летний мужчина запустил камнем в играющих на улице детей, камень попал в голову девятилетнему мальчику, ребёнок госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщила 9 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Предварительно установлено, что днём 8 июня группа детей играла около гаражей на улице Иркутской города Воронежа. 64-летний подозреваемый, по версии следствия, начал на них ругаться, а затем запустил камень в их сторону. Камень попал в голову девятилетнему мальчику. Ребёнок госпитализирован, ему предварительно диагностирована открытая черепно-мозговая травма и перелом свода черепа.

Мужчина задержан, в ближайшее время следственными органами будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.