Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM Молодая жительница Санкт-Петербурга стала фигуранткой уголовного дела после того, как наехала на 11-летнего мальчика электросамокатом и скрылась с места происшествия. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 9 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 3 июня на перекрестке улиц Планерной и Ильюшина молодая женщина, управляющая электросамокатом, совершила наезд на 11-летнего мальчика, который передвигался на велосипеде, после чего скрылась с места происшествия. Пострадавший с травмой руки был доставлен в больницу, после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена 21-летняя местная жительница, в ходе проведения у неё обыска изъят электросамокат.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — уточнили в ведомстве.

Отметим, это не первое подобное уголовное дело возбужденное с начала июня. Так, 4 июня в отношении 23-летнего студента одного из петербургских вузов было возбуждено дело по факту наезда на тротуаре на 4-летнего мальчика. А двумя днями ранее к уголовной ответственности был привлечён мужчина, которые не только причинил тяжелые травмы 5-летней девочке, но и скрылся с места происшествия.

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