Афины , , 11:07 — REGNUM Льготы для вакцинированных от COVID-19 граждан Греции возможны, этот вопрос будет обсуждаться. Об этом заявил министр здравоохранения страны Василис Кикилиас в интервью телеканалу SKAI 8 июня.

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Министр подчеркнул, что это будет сделано лишь после того, как все граждане получат доступ к вакцинам. «Речь идет не о наказании остальных, а о возможности поощрения или содействия тем, кто был вакцинирован», — отметил Кикилиас, имея в виду «поощрения на основе социальной и экономической деятельности».

Он уточнил, что обсуждение дополнительных льгот состоится осенью, заявив: «Мы закончим туристический сезон, будем искать стимулы и осенью решим, что будет с теми, кто не привит. Я верю, что общество само по себе подтолкнет остальных к вакцинации. Общество не может быть закрыто еще на одну зиму. Это не игра. Человеческие жизни все еще теряются».