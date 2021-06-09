Брюссель, , 11:01 — REGNUM Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) продлил ограничительные меры в отношении Крыма в рамках стратегии Европейского союза по непризнанию воссоединения Крыма с Россией, принятой в 2014 году. Об этом 9 июня сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

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Он подчеркнул, что обсуждений по этому вопросу не проводилось.

«КОРЕПЕР принял решение о продлении на 12 месяцев ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя», — уточнил в беседе с ТАСС источник.

Планируется, что это решение будет формально одобрено Советом ЕС и вступит в силу на следующей неделе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли заявил, что ЕС должен ужесточить санкции против Российской Федерации. По его словам, отношения между Россией и Евросоюзом очень напряжённые. Политик считает, что в связи с этим надо ужесточать антироссийские санкции.

Напомним, политику санкций Запад начал против России в 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ. Этому предшествовал инспирированный Западом государственный переворот на Украине.