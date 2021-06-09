Екатеринбург, , 11:17 — REGNUM В Екатеринбурге представили первые эскизы сквера, посвящённого спасателям и пожарным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Проходит конкурс эскизных проектов, по итогам которого специалисты выберут облик сквера и размещённой там скульптурной композиции. За проведение конкурса отвечает департамент архитектуры в мэрии Екатеринбурга.

Сквер хотят организовать на пересечении улиц Московской и Радищева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге вновь проведут работы по благоустройству парка «Зелёная роща». Ранее парк был реконструирован, но после власти обязали подрядчика устранить ряд недостатков.

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