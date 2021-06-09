Москва, , 11:00 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о поиске пропавших по геолокации, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Правоохранительные органы смогут получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска без судебного решения.

«Это важное решение — в ходе поисковых работ счет идет на часы. Промедление из-за административных согласований может стоить человеку жизни», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поиск пропавших без вести при помощи выявления места нахождения их мобильных телефонов можно будет начинать непосредственно после получения заявления о пропаже.

МВД должно будет получать судебное решение в течение 48 часов с начала поиска, при этом суд должен быть оповещен в течение 24 часов после получения данных о местоположении пропавшего. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-разыскного мероприятия правоохранители должны будут получить разрешение суда либо прекратить поиск по геолокации.

При получении сообщения о без вести пропавшем ребенке либо лице, признанном недееспособным или ограниченно дееспособным, получение соответствующей информации осуществляется при наличии письменного согласия законного представителя такого без вести пропавшего лица. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.

При этом стоит вопрос о точности определения местоположения пропавших людей — законом должна быть четко определена четкость данных геолокации, подчеркнул глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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