Ярославль, , 11:00 — REGNUM В Ярославле появилось новое место концентрации дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Пешеходный переход на Спартаковской ГИБДД по ЯО

Следственная часть областного УМВД уведомила департамент городского хозяйства мэрии Ярославля о концентрации ДТП в районе пешеходного перехода на улице Спартаковская в Ярославле, в районе дома №1 по улице Панфилова.

«Участок улицы Спартаковская г. Ярославля в районе дома № 1 по ул. Панфилова является местом концентрации ДТП по итогам 2020 года. В течение только 2020 года на указанном пешеходном переходе произошло 3 ДТП, связанных с наездом на пешеходов, в которых два человека получили тяжкий вред здоровью, один скончался. На данный момент пешеходный переход обозначен соответствующими дорожными знаками и разметкой 1.14.1 «Зебра», но этих мер недостаточно», — пояснили в УМВД по Ярославской области.

Как рассказали в УМВД, 3 декабря 2020 года на переходе погибла женщина 1952 года рождения. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело в отношении водителя автомобиля «Сузуки», не уступившего дорогу пешеходу. В УВД настаивают на принятии дополнительных мер по регулированию дорожного движения в указанном месте.

«УМВД России по Ярославской области в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения и защищенности его участников от ДТП и их последствий предлагает Департаменту городского хозяйства мэрии г. Ярославля рассмотреть вопрос введения светофорного регулирования и устройства искусственных неровностей на улице Спартаковская г. Ярославля в районе дома № 1 по ул. Панфилова», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пока решение по установке светофора и «лежачего полицейского» в указанном месте не принято.