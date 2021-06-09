Уфа, , 11:06 — REGNUM 2020 год стал самым лучшим за последние 20 лет для агропромышленного комплекса Башкирии. Об этом 9 июня сообщил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию госсобрания республики.

«Валовое производство продукции сельского хозяйства составило в прошлом году почти 190 млрд рублей, и что важно, до 57% выросла товарная часть, производимая сельхозорганизациями. Соответственно доля личных подворий сократилась до 43%. То есть мы уверенно приближаемся к поставленной цели — увеличить долю товарной продукции, производимой в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах, до уровня выше 60 процентов», — приводит пресс-служба слова Фазрахманова.

Он напомнил, что сельхозпроизводители региона собрали четыре млн тонн зерна, это более чем на 600 тысяч тонн больше показателя 2019 года и закупили в 2020 году 3607 единиц техники на сумму 10,1 млрд рублей.

При этом министр сельского хозяйства региона отметил, что 2021 год складывается очень сложным для сельхозпроизводителей республики.

«Сельхозпроизводители, скорее всего, потеряют значительную часть урожая по причине засухи, уже ощущается нехватка зеленой массой при заготовке кормов на зимовку скоту. Естественно это все может негативно повлиять на экономику предприятий АПК республики», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в текущем году намерены направить 3,3 млрд рублей на развитие агропромышленного комплекса региона.