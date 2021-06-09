Сараево, , 11:02 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за сутки выявили 45 случаев заражения коронавирусом, еще 11 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 8 июня.

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Заражение было подтверждено у 12 жителей Федерации Боснии и Герцеговины и у 29 жителей Республики Сербской. В округе Брчко выявили четыре новых случая заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 204 455 случаев заражения коронавирусом и 9460 смертельных случаев.

Напомним, что за 7 июня в Боснии и Герцеговине выявили 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и восемь смертельных случаев от COVID-19.