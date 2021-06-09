Оренбург, , 10:58 — REGNUM В Оренбурге в интернете появилась информация о том, что во дворе жилых высоток по ул. Туркестанская, бродячая собака покусала двух детей на детской площадке. Автор поста подкрепил свои слово фотографиями полученных травм и видео, на котором запечатлена собака, отметив, что агрессивное животное разлеглось на детской площадке, охраняет ее и не дает детям играть.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, по факту нападения собаки на детей проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Между тем, случай вновь вызвал перепалку среди пользователей интернета. Лбами опять столкнулись зоозащитники и те, кто считает, что нельзя ставить жизнь дикой собаки выше жизни человека.

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