Минск, , 11:03 — REGNUM На втором энергоблоке Белорусской АЭС (БелЭАС) завершены гидроиспытания первого и второго контуров. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.

«В соответствии с программой этапа предпусковых наладочных работ на втором энергоблоке БелАЭС успешно завершены гидравлические испытания и циркуляционная промывка трубопроводов и оборудования первого и второго контуров реакторной установки. Этот технологический процесс проходил при полной загрузке реактора имитаторами тепловыделяющих сборок», — говорится в сообщении.

Также указывается, что проведенные испытания показали прочность первого и второго контуров энергоблока, включая качество изготовления и монтажа оборудования и трубопроводов.

«Следующим этапом пусконаладочных работ станет горячая обкатка реакторной установки, задача которой — подтвердить работоспособность основного и вспомогательного оборудования реактора на рабочих параметрах», — добавляется в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии в случае необходимости может быть построена вторая АЭС.