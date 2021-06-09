Москва, , 10:57 — REGNUM Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон о единой системе трансляции телеканалов в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

«Закон позволит расширить информационное пространство в интернете… Все это будет предоставляться бесплатно», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Вводится специальное регулирование распространения в Сети общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиции в мультиплексах на всей территории РФ.

Роскомнадзор обязан определить уполномоченную организацию, которая станет «единым окном» для распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса. Срок полномочий уполномоченной организации — пять лет.

Видеосервисы обязаны будут обеспечить распространение каналов бесплатно и без заключения договоров с вещателями.

Также онлайн-площадки не смогут вносить изменения в контент телеканалов, предоставлять его третьим лицам и взимать плату с пользователей за просмотр такого контента.

Распространять 20 каналов в интернете обязаны будут только аудиовизуальные сервисы (АВС).

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