Шахты, Ростовская область, , 10:56 — REGNUM В Ростовской области возгорание на шахтинском рынке «Изумруд» могли устроить подростки. По некоторым данным, двое ребят подожгли деревянные ящики, что переросло в крупный пожар.

Пожар в Шахтах вспыхнул поздним вечером 6 июня. Ребят задержали на месте происшествия, пишет телеграм-канал Don Mash. С подростками работают сотрудники полиции. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

ИА REGNUM напоминает, что площадь пожара на шахтинском рынке составила 100 кв. метров. Никто из людей не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области на шахтинском рынке вспыхнул пожар