Кишинёв, , 11:05 — REGNUM Экс-президента Молдавии, лидера Партии социалистов Игоря Додона возмутила протестная акция членов Альянса за Союз румын, которая прошла возле его дома в Кишинёве. Об этом политик рассказал 8 июня в эфире телеканала «Первый в Молдове».

Активисты приехали к дому семьи бывшего президента, где скандировали «Додона — в тюрьму», «Долой Додона», а также спели гимн Румынии. Додон заявил, что протестные акции нужно проводить возле официальных учреждений, а не возле частного дома.

«Я был в Бельцах, когда моя жена прислала мне видео, как эти идиоты пришли протестовать в мой дом, где находятся моя жена и мои дети. За это бьют морду. Зачем приходить домой и кричать, что твой отец такой-сякой?» — сказал Додон.

Он также обвинил в организации этой акции пропрезидентскую партию «Действие и солидарность». Лидер «социалистов» призвал оппонентов не переходить «красные линии».

Додон также добавил, что в Партии социалистов готовы выйти на акции протеста, если посчитают, что предстоящим парламентским выборам что-то угрожает. Также он заявил, что акции протеста начнутся, если власти будут «химичить» с итогами голосования.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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